Полоз: В матче со «Спартаком» арбитр кричал нам: «Это вам премьер-лига, а не ФНЛ». Пацаны в шоке - Советский спорт
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16 июля 2019 01:22ФутболГичунцев Артур

Полоз: В матче со «Спартаком» арбитр кричал нам: «Это вам премьер-лига, а не ФНЛ». Пацаны в шоке

Встреча прошла 13 июля.

Форвард «Сочи» Дмитрий Полоз высказался о работе судейской бригады в матче 1-го тура РПЛ против московского «Спартака» (0:1).

«В концовке были какие-то непонятные нарушения и решения судей. Когда на Тимофее Маргасове фолят и рефери не спешит раздавать очевидные желтые карточки, мне это не понятно. Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре.

Плюс судья во время матча все время бегал и кричал нашей команде: «Это вам Премьер-Лига, а не ФНЛ». Просто смешно. На мой взгляд, это непрофессионально. Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен», – цитирует Полоза газета «Известия».

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