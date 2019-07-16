«Тоттенхэм» готов вернуть Бэйла за 60 млн евро - Советский спорт
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16 июля 2019 01:46ФутболГичунцев Артур

«Тоттенхэм» готов вернуть Бэйла за 60 млн евро

Об этом сообщает Marca.

Тренерский штаб «Тоттенхэма» во главе с Маурисио Почеттино проявляет интерес к форварду мадридского «Реала» Гарету Бэйлу.

Согласно источнику, лондонский клуб вышел на связь с руководством «сливочных», предложив за переход валлийца 60 млн евро.

При этом сообщается, что финалист Лиги чемпионов не готов платить нападающему его нынешний оклад. На сегодняшний день 29-летний Бэйл получает в испанском клубе 17 млн евро в год, а его соглашение в силе еще три сезона.

Напомним, футболист выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, после чего отправился в «Реал» за 101 млн евро.

За шесть лет он помог клубу выиграть чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Испании, а также четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, четыре клубных чемпионата мира.

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