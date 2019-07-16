Геннадий Костылев: Задатков лидера у Марио Фернандеса не наблюдаю Заслуженный тренер России Геннадий Костылев считает, что у защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса нет задатков лидера.

- Смотрю все матчи, но задатков лидера у Марио Фернандеса не наблюдаю. В трудных матчах он себя не проявлял. Когда нужно через силу, через не могу. Футболист он хороший, спору нет, но звезду из него сделали, так как недостатков тоже хватает. В верховой борьбе Марио не очень хорош, позиционно не всегда верные ходы находит. Хотя в подключениях, в подыгрыше действует отлично.

И он, конечно, мягковат. А команда всегда пойдет за человеком с железной волей, который не гнется под обстоятельствами. Вот тот же Влашич обладает всеми футбольными качествами и мог бы вообще играть в больших клубах, но у него явно нет функционального запаса. Это уже ненатренировать, силенок не хватает - и он часто просто пропадает с поля, - рассказал специалист в интервью «Советскому Спорту».