Геннадий Костылев: Задатков лидера у Марио Фернандеса не наблюдаю - Советский спорт
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16 июля 2019 09:16ФутболАртамонов Антон

Геннадий Костылев: Задатков лидера у Марио Фернандеса не наблюдаю

Заслуженный тренер России Геннадий Костылев считает, что у защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса нет задатков лидера.

- Смотрю все матчи, но задатков лидера у Марио Фернандеса не наблюдаю. В трудных матчах он себя не проявлял. Когда нужно через силу, через не могу. Футболист он хороший, спору нет, но звезду из него сделали, так как недостатков тоже хватает. В верховой борьбе Марио не очень хорош, позиционно не всегда верные ходы находит. Хотя в подключениях, в подыгрыше действует отлично.

И он, конечно, мягковат. А команда всегда пойдет за человеком с железной волей, который не гнется под обстоятельствами. Вот тот же Влашич обладает всеми футбольными качествами и мог бы вообще играть в больших клубах, но у него явно нет функционального запаса. Это уже ненатренировать, силенок не хватает - и он часто просто пропадает с поля, - рассказал специалист в интервью «Советскому Спорту».

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