Александр Дюков: Рассчитываем, что система VAR будет использоваться со второго тура - Советский спорт
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16 июля 2019 13:36Футбол

Александр Дюков: Рассчитываем, что система VAR будет использоваться со второго тура

Президент РФС Александр Дюков рассчитывает, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет официально использована на матчах РПЛ, начиная со второго тура.

- Российский футбольный союз взял на себя ответственность за заключение всех необходимых договоров. Думаю, что на этой неделе все необходимые соглашения будут заключены и подписаны. Сегодня мы планируем отправить заявку в УЕФА для того, чтобы, по крайней мере, на одном из матчей официально использовать в онлайн-режиме VAR. Поэтому мы рассчитываем на то, что начиная со второго тура официально будет использована VAR на матчах премьер-лиги, - приводит слова Дюкова «РИА Новости».

Напомним, что 6 июня, в офисе РПЛ прошло общее собрание клубов, выступающих в российской премьер-лиге. Во время встречи все команды, кроме «Урала», выступили за использование системы VAR в чемпионате России.

Позже президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига постарается запустить систему с первого тура. Отметив при этом, что она будет использована не на всех матчах, так как для этого необходим централизованный центр.

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