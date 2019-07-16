Александр Дюков: Рассчитываем, что система VAR будет использоваться со второго тура

- Российский футбольный союз взял на себя ответственность за заключение всех необходимых договоров. Думаю, что на этой неделе все необходимые соглашения будут заключены и подписаны. Сегодня мы планируем отправить заявку в УЕФА для того, чтобы, по крайней мере, на одном из матчей официально использовать в онлайн-режиме VAR. Поэтому мы рассчитываем на то, что начиная со второго тура официально будет использована VAR на матчах премьер-лиги, - приводит слова Дюкова «РИА Новости».
Напомним, что 6 июня, в офисе РПЛ прошло общее собрание клубов, выступающих в российской премьер-лиге. Во время встречи все команды, кроме «Урала», выступили за использование системы VAR в чемпионате России.
Позже президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига постарается запустить систему с первого тура. Отметив при этом, что она будет использована не на всех матчах, так как для этого необходим централизованный центр.
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