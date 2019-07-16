«Рубин» пригласил на встречу с болельщиками российского рэпера - Советский спорт
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16 июля 2019 13:47ФутболГичунцев Артур

«Рубин» пригласил на встречу с болельщиками российского рэпера

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

30 июля казанский «Рубин» проведет встречу с болельщиками, которая пройдет на Кремлевской набережной и стартует в 18.30 по местному времени.

Как сообщает клубная пресс-служба, мероприятие также посетит известный российский рэпер Алексей Долматов, более известный как GUF.

Накануне, 15 июля, «Рубин» в гостях сыграл вничью с московским «Локомотивом» в первом туре РПЛ.

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