«Рубин» пригласил на встречу с болельщиками российского рэпера

30 июля казанский «Рубин» проведет встречу с болельщиками, которая пройдет на Кремлевской набережной и стартует в 18.30 по местному времени.
Как сообщает клубная пресс-служба, мероприятие также посетит известный российский рэпер Алексей Долматов, более известный как GUF.
Накануне, 15 июля, «Рубин» в гостях сыграл вничью с московским «Локомотивом» в первом туре РПЛ.
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