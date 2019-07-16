Кудерметова обыграла Рус и вышла во 2-й круг турнира в Бухаресте - Советский спорт
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16 июля 2019 14:08ФутболГичунцев Артур

Кудерметова обыграла Рус и вышла во 2-й круг турнира в Бухаресте

В прошлом году соревнования в Румынии выиграла Анастасия Севастова из Латвии.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Бухаресте.

Сегодня, 15 июля, уроженка Казани одолела представительницу Голландии Аранту Рус. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 24 минуты.

За выход в ¼ финала россиянка сыграет с победительницей матча Варвара Лепченко (США) – Мартина Ди Джузеппе (Италия).

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