Кудерметова обыграла Рус и вышла во 2-й круг турнира в Бухаресте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Бухаресте.
Сегодня, 15 июля, уроженка Казани одолела представительницу Голландии Аранту Рус. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 24 минуты.
За выход в ¼ финала россиянка сыграет с победительницей матча Варвара Лепченко (США) – Мартина Ди Джузеппе (Италия).
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