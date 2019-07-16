Агент Бэйла – о возвращении в «Тоттенхэм»: Я не комментирую чепуху

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, отказался комментировать информацию испанских СМИ об интересе «Тоттенхэма».
«Я не комментирую чепуху», – цитирует Барнетта talkSPORT.
Напомним, 30-летний футболист выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, после чего отправился в «Реал» за 101 млн евро.
За шесть лет он помог клубу выиграть чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Испании, а также четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, четыре клубных чемпионата мира.
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