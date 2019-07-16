Агент Бэйла – о возвращении в «Тоттенхэм»: Я не комментирую чепуху - Советский спорт
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16 июля 2019 14:46ФутболГичунцев Артур

Агент Бэйла – о возвращении в «Тоттенхэм»: Я не комментирую чепуху

По слухам, лондонский клуб готов заплатить за валлийского футболиста 60 млн евро.

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, отказался комментировать информацию испанских СМИ об интересе «Тоттенхэма».

«Я не комментирую чепуху», – цитирует Барнетта talkSPORT.

Напомним, 30-летний футболист выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, после чего отправился в «Реал» за 101 млн евро.

За шесть лет он помог клубу выиграть чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Испании, а также четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, четыре клубных чемпионата мира.

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