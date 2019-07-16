«ПСЖ» требует с «Барселоны» 222 миллиона евро за трансфер Неймара Руководство «ПСЖ» рассчитывает получить за переход нападающего Неймара 222 миллионов евро и не заинтересовано в переходе Коутиньо и Дембеле.

Как сообщает испанская AS, в клубе не заинтересованы в продаже 27-летнего бразильца менее чем за 222 миллиона евро, что они согласились заплатить «Барселоне», чтобы подписать форварда первоначально в 2017 году.

Ранее испанское издание сообщило, что каталонцы, которые хотят вернуть бразильца, во вторник подали официальную заявку на сумму 40 миллионов евро, предложив в качестве компенсации полузащитников Филиппа Коутиньо и Усмана Дембеле.

Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году именно из «Барселоны», выкупив свой трансфер за 222 миллиона евро и став самым дорогим футболистом в истории.

Добавим, что Неймар уведомил руководство «ПСЖ» о своем желании уйти из клуба. Сам футболист собирается в «Барселону», но руководство «ПСЖ» рассматривает другие варианты.