«ПСЖ» требует с «Барселоны» 222 миллиона евро за трансфер Неймара

Как сообщает испанская AS, в клубе не заинтересованы в продаже 27-летнего бразильца менее чем за 222 миллиона евро, что они согласились заплатить «Барселоне», чтобы подписать форварда первоначально в 2017 году.
Ранее испанское издание сообщило, что каталонцы, которые хотят вернуть бразильца, во вторник подали официальную заявку на сумму 40 миллионов евро, предложив в качестве компенсации полузащитников Филиппа Коутиньо и Усмана Дембеле.
Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году именно из «Барселоны», выкупив свой трансфер за 222 миллиона евро и став самым дорогим футболистом в истории.
Добавим, что Неймар уведомил руководство «ПСЖ» о своем желании уйти из клуба. Сам футболист собирается в «Барселону», но руководство «ПСЖ» рассматривает другие варианты.
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