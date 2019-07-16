Источник: УЕФА отклонил апелляцию «Краснодара» по Мусаеву и обязал выплатить штраф

УЕФА оставил в силе запрет на работу тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в рамках еврокубков.
Согласно источнику, в организации отклонили апелляцию «быков», а также обязали выплатить штраф в 50 тысяч евро за отсутствие у специалиста тренерской лицензии категории Pro.
Отмечается, что УЕФА обратился к руководству РФС с требованием провести аналогичный запрет на Мусаева в рамках РПЛ и Кубка России.
В минувшем сезоне «Краснодар» занял 3-е место в таблице премьер-лиги и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.
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