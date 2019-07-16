Фрэнк Лэмпард: Надеюсь, на этой неделе Канте сможет приступить к тренировкам с командой Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о Н’Голо Канте, который тренировался на сборах в Ирландии отдельно от команды.

- Надеюсь, на этой неделе Н’Голо сможет приступить к тренировкам с остальной командой. Эту травму он получил в прошлом сезоне. Я не думаю, что его восстановление займет много времени. Надеюсь, он сможет принять участие в одном из матчей, пока мы будем здесь.

С учетом количества матчей, которые он провел за последние несколько сезонов, важно сохранять осторожность. Также стоит учитывать тип игрока, очень энергичного парня в хорошей форме. Давить на него в начале предсезонки не было необходимости».

Мы будем действовать немного полегче, и мы хотим, чтобы он был готов к началу сезона. Я уверен, что все так и будет, однако терпеть не могу делать много прогнозов, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что Канте травмировал колено во время подготовки команды к финалу Лиги Европы против «Арсенала» (4:1).