Довбня подписал контракт с тульским «Арсеналом» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский защитник Александр Довбня продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Отмечается, что сегодня, 16 июля, футболист долгосрочное соглашение с клубом.

«Александр является воспитанником столичного «Локомотива». В составе дубля железнодорожников Довбня провел более 50 матчей.

В сентябре 2016 года на правах свободного агента стал футболистом кипрского «Этникоса». После двух лет выступления за эту команду защитник перешел в другой клуб островного государства «Пафос», где в сезоне-2018/19 сыграл 11 матчей и дважды поразил ворота соперников», – говорится в сообщении «оружейников».

В минувшем сезоне «Арсенал» дошел до полуфинала Кубка России, а также пробился в квалификацию Лиги Европы, заняв 6-е место в таблице РПЛ.