Довбня подписал контракт с тульским «Арсеналом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 июля 2019 16:22ФутболГичунцев Артур

Довбня подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский защитник Александр Довбня продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Отмечается, что сегодня, 16 июля, футболист долгосрочное соглашение с клубом.

«Александр является воспитанником столичного «Локомотива». В составе дубля железнодорожников Довбня провел более 50 матчей.

В сентябре 2016 года на правах свободного агента стал футболистом кипрского «Этникоса». После двух лет выступления за эту команду защитник перешел в другой клуб островного государства «Пафос», где в сезоне-2018/19 сыграл 11 матчей и дважды поразил ворота соперников», – говорится в сообщении «оружейников».

В минувшем сезоне «Арсенал» дошел до полуфинала Кубка России, а также пробился в квалификацию Лиги Европы, заняв 6-е место в таблице РПЛ.

08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
10/07 21:45Хоккей
Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей КудашовВиталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России.
16/07 00:00Футбол
Видео всех голов 1-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
16/07 09:00Футбол
Футболисты стали толстыми за отпуск, и провинился не только Эден АзарМногие европейские звезды за время летних каникул растеряли форму.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
15/07 16:00Хоккей
От Казахстана до Швейцарии. Все о предсезонных турнирах КХЛКлубы Континентальной хоккейной лиги вышли из отпусков.
16/07 12:30Хоккей
Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛВ топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
15/07 23:45Футбол
Юрий Семин: Всегда бывает «оборотка», когда игрок забивает команде, из которой он ушелГлавный тренер «Локомотива» прокомментировал домашнюю ничью (1:1) в стартовом матче чемпионата РПЛ с «Рубином».
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
15/07 19:00Хоккей
Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема.
15/07 23:00Футбол
Хвича забил «Локомотиву» за десять минутКоманда Юрия Семина упустила победу в стартовом матче нового чемпионата РПЛ с «Рубином».
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
15/07 23:30Футбол
Пушка страшная из «Арсенала», а в «Спартаке» снова «Жиго-тайм» «Советский спорт» вспоминает все матчи первого тура. 
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/07 14:15Футбол
Измены, скандалы, суды, а теперь – развод. Дневник жизни ГлушаковаОт любви до ненависти один шаг, а от тихой карьеры до скандалов и того меньше. О том, как Денис Глушаков падал в яму и выбирался из нее.  
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
Новости
17:27 Футбол «Зенит» – «Локомотив». Оба клуба заплатят 200 тысяч рублей по итогам матча за Суперкубок
17:19 Футбол СМИ: «Локомотив» ведет переговоры о трансфере голландского хавбека
16:55 Теннис Вихлянцева вышла во 2-й круг турнира в Швейцарии, где сыграет с Гавриловой
16:39 Футбол «Арсенал» представил гостевую форму на следующий сезон (фото)
16:30 Футбол Павел Яковлев: Предложения есть, но пока не хочу говорить, от кого
16:22 Футбол Довбня подписал контракт с тульским «Арсеналом»
15:57 Олимпиада Зеленский поручил разработать план для проведение Олимпийских игр на Украине
15:54 Синхронное плавание Женская сборная России выиграла золотые медали на ЧМ в Южной Корее
15:34 Футбол В УЕФА считают, что Чечня готова принять матчи еврокубков
15:20 Футбол Фрэнк Лэмпард: Надеюсь, на этой неделе Канте сможет приступить к тренировкам с командой
15:18 Футбол Источник: УЕФА отклонил апелляцию «Краснодара» по Мусаеву и обязал выплатить штраф
15:12 Футбол Фрэнк Лэмпард: Хадсон-Одои знает, что в «Челси» есть тренер, который хочет сделать его лучше
14:50 Футбол «ПСЖ» требует с «Барселоны» 222 миллиона евро за трансфер Неймара
14:46 Футбол Агент Бэйла – о возвращении в «Тоттенхэм»: Я не комментирую чепуху
14:32 Футбол «Вест Хэм», претендовавший на Чалова, пригласил нападающего «Айнтрахта»
14:08 Футбол Кудерметова обыграла Рус и вышла во 2-й круг турнира в Бухаресте
13:47 Футбол «Рубин» пригласил на встречу с болельщиками российского рэпера
13:36 Футбол Александр Дюков: Рассчитываем, что система VAR будет использоваться со второго тура
13:31 Футбол Александр Егоров: Гол Жиго был забит с нарушением правил. Москалев будет отстранен от работы
13:15 Футбол Хубулов, покинувший «Енисей» этим летом, вернулся в команду
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика