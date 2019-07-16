Павел Яковлев: Предложения есть, но пока не хочу говорить, от кого - Советский спорт
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16 июля 2019 16:30ФутболГичунцев Артур

Павел Яковлев: Предложения есть, но пока не хочу говорить, от кого

Последним клубом игрока были «Крылья Советов».

Бывший полузащитник московского «Спартака» Павел Яковлев ведет переговоры о переходе в другой клуб.

«Предложения есть, но пока не хочу говорить, от кого», – цитирует российского футболиста Sport24.ru.

В минувшем сезоне 28-летний хавбек провел за «Крылья Советов» 17 матчей в РПЛ и забил один гол.

Ранее он выступал за махачкалинский «Анжи».

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