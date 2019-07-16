Защитник «Тоттенхэма» Триппьер отправился на медосмотр в «Атлетико»

Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может перебраться в мадридский «Атлетико».
Согласно источнику, испанский клуб договорился о его трансфере. Сегодня, 16 июля, 28-летний англичанин отправился в расположение «матрасников», где пройдет медосмотр.
Напомним, футболист выступает за «шпор» с 2015 года. На данный момент в его активе 185 матчей (6 голов и 37 голевых передач).
Добавим, что в минувшем сезоне Триппьер помог «Тоттенхэму» дойти до финала Лиги чемпионов.
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