«ПСЖ» объявил о переходе защитника дортмундской «Боруссии»

Сегодня, 16 июля, состав «ПСЖ» пополнил защитник «Боруссии» Дортмунд Абду Диалло.
Как сообщает клубная пресс-служба, 23-летний футболист подписал контракт до 2024 года.
Ранее спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк сообщил, что клуб получит за его уход 32 млн евро.
Напомним, защитник является воспитанником «Монако». В «Боруссию» он перешел летом 2018 года из «Майнца» за 28 млн евро.
В минувшем сезоне Диалло провел 38 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.
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