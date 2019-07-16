Кирьяков выступил за проведение матчей в позднее время

Бывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков высказался расписании матчей РПЛ.
Многие болельщики остались недовольны, что встречу 1-го тура РПЛ «Ростов» – «Оренбург» назначили в 21.30.
«Особо большой проблемы в этом я не вижу. Будучи футболистом, сам любил играть поздно вечером. Когда погода жаркая, это актуальная тема, чтобы не мучить футболистов. Вечером более приемлемые условия для футбола.
Понятно, что основная проблема – зрители. Поздние матчи создают проблемы с посещением. Я поддерживаю тех специалистов, которые не видят проблем в позднем времени начала матчей», – цитирует Кирьякова «Евро-Футбол.Ру».
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