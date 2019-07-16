«Витесс» подписал вратаря «Аякса»

Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.

КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть раз Новый чемпионат начнется 1 сентября.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US Open Серена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.

Видео всех голов 1-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.

Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей Кудашов Виталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России.

Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 лет Швейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзя Новая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.

Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина «Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

«Ростов» и китайский «Шоуган» приняты в ВХЛ Лига расширилась до 34 клубов.

Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео) В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.