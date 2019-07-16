«Витесс» подписал вратаря «Аякса» - Советский спорт
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16 июля 2019 19:41ФутболКоноплев Александр

«Витесс» подписал вратаря «Аякса»

В команде Слуцкого пополнение.

Греческий вратарь Костас Лампру перешел в «Витесс» на правах свободного агента, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали контракт до лета 2020 года.

Последние два года голкипер провел в «Аяксе». До этого он выступал за «Виллем II» и «Фейеноорд». Любопытно, что все клубы он покидал в статусе свободного агента.

Лампру – чемпион и обладатель Кубка Голландии.

Напомним, что «Витессом» руководит российский специалист Леонид Слуцкий.

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