Валерий Гладилин: Мирзов умеет играть в пас, хорошо обостряет. Он подойдет «Спартаку»

Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе в команду полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
«В «Спартаке» у Мирзова появится мотивация, ведь он играл в таких клубах, которые не ставили перед собой задачу что-то выиграть. Тем не менее, своей игрой он заслужил приглашение в сборную.
А «Спартак» – это трамплин для него, шанс. Он заиграет, если будет проявлять себя так же, как в своих лучших матчах. Он умеет играть в пас, хорошо обостряет, может завершить атаку. Мирзов подойдет «Спартаку» по стилю игры», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру».
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