«Чукарички» – первый участник второго квалификационного раунда Лиги Европы - Советский спорт
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16 июля 2019 19:53ФутболКоноплев Александр

«Чукарички» – первый участник второго квалификационного раунда Лиги Европы

8:0 по сумме двух матчей.

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сербские «Чукарички» разгромили «Бананц» – 5:0.

Первая встреча завершилась со счетом 3:0. Напомним, что «Бананцем» руководит российский специалист Ильшат Файзулин.

Во втором раунде «Чукарички» сыграют с победителем пары «Мольде» – «Рейкьявик».

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