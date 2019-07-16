Фарерский клуб выбил литовский «Ритеряй» из Лиги Европы

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы фарерский «Клаксвик» дома сыграл вничью с литовским «Ритеряем» – 0:0.
Первый матч завершился со счетом 1:1. Таким образом островитяне вышли в следующий раунд.
Отметим, что за «Ритеряй» играет сын Сергея Гуренко – Артем.
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