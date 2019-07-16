Источник: «Рубин» может подписать Ломовицкого и Мостового

21-летний полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий близок к переходу в «Рубин» на правах аренды до конца сезона-2019/20. Об этом сообщил известный журналист Нобель Арустамян.
Также, по его словам, казанцы интересуются 21-летним игроком «Зенита-2» Андреем Мостовым.
«Очень вероятно, что «Спартак» отдаст в аренду на год Александра Ломовицкого в казанский «Рубин». Сделка может быть оформлена уже в ближайшие пару дней. Любопытно, что Александру Ломовицкому предстоит конкуренция не только с Хвичей Кварацхелия и Зурико Давиташвили. «Рубин» также близок к годичной аренде футболиста системы «Зенита» Андрея Мостового, который может сыграть на обоих флангах. «Зенит» отказывается включать пункт о выкупе игрока, однако переговоры находятся на продвинутой стадии», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.
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