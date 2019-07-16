Де Лигт прилетел в Турин (фото) - Советский спорт
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16 июля 2019 23:36ФутболКоноплев Александр

Де Лигт прилетел в Турин (фото)

Значит скоро будет объявлено о трансфере.

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт прилетел в Турин, сообщает официальный твиттер «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что 19-летний голландец подпишет пятилетний контракт с «бьянконери» с зарплатой один миллион евро в месяц.

По разным данным, амстердамцы получат за футболиста от 65 до 75 миллионов евро.

Де Лигт дебютировал в «Аяксе» в 2016 году. За три года он провел 117 матчей, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Кроме того, на его счету 15 матчей, один гол и два ассиста за сборную Голландии.

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