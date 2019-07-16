«Црвена Звезда» сыграет с ХИК во втором раунде Лиги чемпионов - Советский спорт
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16 июля 2019 23:41ФутболКоноплев Александр

«Црвена Звезда» сыграет с ХИК во втором раунде Лиги чемпионов

«Копенгаген» тоже узнал своего соперника.

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» дома обыграла литовскую «Судуву» – 2:1. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

«Судува» продолжит выступление в квалификации Лиги Европы, а «Црвена Звезда» сыграет с финским ХИК во втором отборочном раунде Лиги чемпионов.

В другом матче «Нью-Сейнтс» одолел косовский «Фероникели» – 1:0. В следующем раунде валлийцы встретятся с «Копенгагеном».

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