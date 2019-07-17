В английской премьер-лиге поменялся регламент - Советский спорт
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17 июля 2019 00:41ФутболКоноплев Александр

В английской премьер-лиге поменялся регламент

Исчезло одно из самых спорных правил.

С сезона-2019/20 английская премьер-лига будет применять новые правила при составлении турнирной таблицы, сообщает BBC.

Теперь при распределении мест команд в первую очередь будут учитываться очные встречи, а не разница мячей как это было ранее.

Отметим, что в сезоне-2011/12 «Манчестер Сити» стал чемпионом, опередив «Манчестер Юнайтед» как раз за счет лучшего баланса голов.

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