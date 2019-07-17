Источник: «Спартак» работает над трансфером уругвайца из ПСВ

24-летний полузащитник ПСВ Гастон Перейро может перейти в «Спартак», утверждает журналист Василий Конов.
Футболист оценивается в 12 миллионов евро.
«Спартак» в активной фазе переговоров по переходу полузащитника сборной Уругвая Перейро из ПСВ. Прогнозы давать сложно, но юристы работают без отдыха», — написал Конов в своем телеграм-канале.
В прошлом сезоне хавбек забил 11 мячей и сделал восемь голевых передач в 36 матчах за ПСВ во всех турнирах. За сборную Уругвая он забил четыре гола в девяти матчах.
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