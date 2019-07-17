Юрий Вернидуб: Не понимал игроков, которые уезжают в Россию - Советский спорт
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17 июля 2019 01:36ФутболКоноплев Александр

Юрий Вернидуб: Не понимал игроков, которые уезжают в Россию

Ранее специалист сам отказался от работы в России.

Бывший нападающий «Зенита» Юрий Вернидуб не понимает украинских футболистов, которые переходят в российские клубы:

– Сложно передать. У нас из «Зари» тоже уезжали ребята. Я просто их не понимал. Понимал их в одном – короткая жизнь спортивная, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально. Но не все измеряется деньгами и, прежде всего, должно быть мышление, сердце, и понимание той ситуации, которая сложилась. Бежать за деньгами, бросая все… они же должны понимать, что отрекаются от сборной, – приводит слова Вернидуба Xsport.

Ранее специалист отказался от работы в России.

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