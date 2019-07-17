Гиа Григалава: Сборная Грузии была сильнее российской

Защитник «Арсенала» Гиа Григалава высказался об уровне сборной Грузии и желании сыграть на Евро-2020.
– В 2011-м вы приняли решение выступать за Грузию. Долго думали?
– Сразу согласился, – сказал 29-летний грузин в интервью «Советскому спорту». – Поступило приглашение – и я поехал играть на родину, за своих.
– Но ведь сборная России посильнее. Не верили, что со временем пробьетесь в ее состав?
– Знаете, на мой взгляд, тогда по подбору игроков сборная Грузии была сильнее российской. Это если сравнивать индивидуальное мастерство и клубы, которые футболисты представляли.
– Тем не менее, сборная Грузии до сих пор ни разу не пробивалась на крупные турниры. Ждать ли прорыва в ближайшем будущем?
– Очень хочется сыграть на Евро-2020. И, считаю, у нас неплохие шансы. Если не пройдем основной отбор, будет дополнительный «Финал четырех» в марте следующего года – благодаря тому, что прошлой осенью мы выиграли свою группу в Лиге наций. Настраиваемся очень серьезно.
Полностью интервью с Григалавой читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.
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