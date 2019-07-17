«Фиорентина» победила «Гвадалахару» в первом матче Международного кубка чемпионов Голы у «фиалок» забили Симеоне и Соттил.

«Фиорентина» выиграла у «Гвадалахары» (2:1) в первом матче Международного кубка чемпионов на стадионе на SeatGeek Stadium в Бриджвью, штат Иллинойс.

Счет в матче открыл полузащитник мексиканцев Эдуардо Лопес, а уже через две минуты аргентинец Джованни Симеоне забил ответный гол. Победу «фиалкам» принес 20-летний полузащитник Риккардо Соттил, завершавший прошлый сезон в аренде в «Пескаре».

Отметим, что на 36-й минуте полузащитник «Гвадалахары» Алан Пулидо не реализовал пенальти.

В следующем матче Международного кубка чемпионов «Арсенал» сыграет с «Баварией» в Карсоне.

Бриджвью (США)

Международный кубок чемпионов

«Фиорентина» (Италия) – «Гвадалахара» (Мексика) – 2:1 (1:1)

Голы: Симеоне, 27. Соттил, 52 – Лопес, 25.

Нереализованный пенальти: Пулидо («Гвадалахара»), 36.