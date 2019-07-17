«Фиорентина» победила «Гвадалахару» в первом матче Международного кубка чемпионов

«Фиорентина» выиграла у «Гвадалахары» (2:1) в первом матче Международного кубка чемпионов на стадионе на SeatGeek Stadium в Бриджвью, штат Иллинойс.
Счет в матче открыл полузащитник мексиканцев Эдуардо Лопес, а уже через две минуты аргентинец Джованни Симеоне забил ответный гол. Победу «фиалкам» принес 20-летний полузащитник Риккардо Соттил, завершавший прошлый сезон в аренде в «Пескаре».
Отметим, что на 36-й минуте полузащитник «Гвадалахары» Алан Пулидо не реализовал пенальти.
В следующем матче Международного кубка чемпионов «Арсенал» сыграет с «Баварией» в Карсоне.
Бриджвью (США)
Международный кубок чемпионов
«Фиорентина» (Италия) – «Гвадалахара» (Мексика) – 2:1 (1:1)
Голы: Симеоне, 27. Соттил, 52 – Лопес, 25.
Нереализованный пенальти: Пулидо («Гвадалахара»), 36.
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