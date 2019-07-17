Неустойка в контракте де Лигта в размере 150 миллионов вступит в силу в 2022 году - Советский спорт
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17 июля 2019 09:22ФутболЛипкин Антон

Неустойка в контракте де Лигта в размере 150 миллионов вступит в силу в 2022 году

Голландец прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом».

Стали известны детали будущего контракта защитника «Аякса» Маттейса де Лигта с «Ювентусом».

Как сообщает Football Italia, 19-летний голландец подпишет с чемпионами Италии пятилетний контракт. В нем будет прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро, однако этот пункт вступит в силу только с июня 2022 года.

Отметим, что зарплата де Лигта составит 7,5 миллиона евро в год, а с учетом бонусов она может вырасти до 12 миллионов.

Накануне де Лигт прилетел в Турин, где в среду у него запланирован медосмотр перед подписанием контракта.

Ранее стало известно, что «Аякс» и «Ювентус» согласовали трансфер за 75 миллионов евро.

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