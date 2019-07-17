Томас Тухель: Еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет уйти

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался о будущем в команде форварда Неймара, который может вернуться в «Барселону».
«Еще до Кубка Америки мы знали, что он хочет уйти, – приводит RMC Sport слова немца. – Не знаю, как все сложится дальше. Это вопрос, который решают между собой клуб и игрок. Я тренер, он мой игрок. Если он в раздевалке, то он мой игрок, и я работаю с ним.
Будущее команды без Неймара? Я готов ко всему. Мы должны быть гибкими. Я не говорил об этом с ним. Я остаюсь спокойным, это вопрос клуба, и я в него не вмешиваюсь. Это не моя тема».
Напомним, ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что Неймар хочет уйти, и у клуба уже были неофициальные переговоры с «Барселоной».
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