Томас Тухель: Еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет уйти - Советский спорт
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17 июля 2019 09:40ФутболЛипкин Антон

Томас Тухель: Еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет уйти

Бразилец может вернуться в «Барселону».

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался о будущем в команде форварда Неймара, который может вернуться в «Барселону».

«Еще до Кубка Америки мы знали, что он хочет уйти, – приводит RMC Sport слова немца. – Не знаю, как все сложится дальше. Это вопрос, который решают между собой клуб и игрок. Я тренер, он мой игрок. Если он в раздевалке, то он мой игрок, и я работаю с ним.

Будущее команды без Неймара? Я готов ко всему. Мы должны быть гибкими. Я не говорил об этом с ним. Я остаюсь спокойным, это вопрос клуба, и я в него не вмешиваюсь. Это не моя тема».

Напомним, ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что Неймар хочет уйти, и у клуба уже были неофициальные переговоры с «Барселоной».

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