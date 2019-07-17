Унаи Эмери: Цель «Арсенала» – подписать трех-четырех игроков - Советский спорт
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17 июля 2019 10:10ФутболЛипкин Антон

Унаи Эмери: Цель «Арсенала» – подписать трех-четырех игроков

«Канониры» могут укрепить состав дорогими новичками.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери высказался о возможных приобретениях «канониров».

«Нашим болельщикам могу сказать, что мы создаем очень хорошую команду с теми игроками, которые у нас есть сейчас, – приводит The Mirror слова испанца. – Также в ближайшие дни у нас появятся три-четыре игрока.

Наша цель – взять трех-четырех игроков, которые по-настоящему усилят состав. У нас очень высокие требования, и сначала мы рассматриваем возможность подписания очень дорогих игроков».

Напомним, в прошлом сезоне «Арсенал» занял пятое место в премьер-лиге и сыграет в Лиге Европы. В нынешнее межсезонье клуб пока не подписал ни одного игрока.

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