Игроки «Рубина» не поддержали идею с приглашением Глушакова

Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков мог оказаться этим летом в казанском «Рубине».
Согласно источнику, клуб из Татарстана предложил ему контракт с зарплатой в 300 тысяч евро за сезон еще до его ухода из «Спартака».
Отмечается, что через некоторое время «Рубин» отказался от услуг 32-летнего футболиста, в том числе потому, что игроки казанцев выступили против его трансфера.
Глушаков покинул московский клуб этим летом, расторгнув контракт, который был в силе до 2020 года. Он перебрался в «Ахмат» и подписал однолетний контракт. По слухам, его зарплата в новом клубе составила 1 млн евро.
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