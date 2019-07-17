Игроки «Рубина» не поддержали идею с приглашением Глушакова Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков мог оказаться этим летом в казанском «Рубине».

Согласно источнику, клуб из Татарстана предложил ему контракт с зарплатой в 300 тысяч евро за сезон еще до его ухода из «Спартака».

Отмечается, что через некоторое время «Рубин» отказался от услуг 32-летнего футболиста, в том числе потому, что игроки казанцев выступили против его трансфера.

Глушаков покинул московский клуб этим летом, расторгнув контракт, который был в силе до 2020 года. Он перебрался в «Ахмат» и подписал однолетний контракт. По слухам, его зарплата в новом клубе составила 1 млн евро.