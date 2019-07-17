Оле-Гуннар Сульшер: Могу повторить, что хочу строить команду вокруг Погба - Советский спорт
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17 июля 2019 10:31ФутболЛипкин Антон

Оле-Гуннар Сульшер: Могу повторить, что хочу строить команду вокруг Погба

Француз может покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о значении для команды полузащитника Поля Погба.

– Вы все еще верите, что Погба – это тот игрок, который сможет вернуть «Манчестер Юнайтед» на топ-уровень?
– Поль – фантастический игрок, фантастический человек, – приводит Sky Sports слова норвежца. – Он всегда был профессионалом. У меня отличные отношения с ним. Несколько лет назад он играл у меня в резервном составе. Как я говорил раньше, если он у вас в составе, вы строите команду вокруг него. С тех пор ничего не поменялось. Могу и сейчас повторить то же самое.

Напомним, ранее сообщалось, что Погба рассчитывает уйти из «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна. На француза претендуют «Реал» и «Ювентус».

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