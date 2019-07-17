«Реал» не хочет продавать Себальоса в «Арсенал» несмотря на его договоренность с «канонирами» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 июля 2019 10:44Футбол

«Реал» не хочет продавать Себальоса в «Арсенал» несмотря на его договоренность с «канонирами»

Ранее сообщалось, что на испанца также претендуют «Милан» и «Тоттенхэм».

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос согласовал условия личного контракта с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает A Bola.

Согласно источнику, хавбек хочет покинуть «сливочных», поскольку главный тренер команды Зинедин Зидан на него не рассчитывает.

Отмечается, что «бланкос» не хотят продавать игрока и готовы отдать его в аренду.

В минувшем сезоне 22-летний Себальос отыграл за «Реал» 34 матча и забил три гола.

16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.
17/07 09:00Футбол
Рекорд посещаемости РПЛ – прорыв или обман?В выходные был установлен новый рекорд для стартовых туров премьер-лиги: восемь матчей в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Грозном суммарно посмотрели 183 617 зрителей.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
16/07 09:00Футбол
Футболисты стали толстыми за отпуск, и провинился не только Эден АзарМногие европейские звезды за время летних каникул растеряли форму.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
16/07 10:00Футбол
«Могли победить крупнее». Интервью автора двух голов в ворота ЦСКААлександр Соболев, автор двух мячей в ворота Игоря Акинфеева в первом туре, рассказал о себе и победе «Крыльев Советов» над ЦСКА.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
16/07 16:00Футбол
«Прошу не танцевать на костях Москалева». В РПЛ отчитались за 1-й турРуководители премьер-лиги продолжили традицию прошлого сезона и подвели общие итоги стартового тура-2019/20, который получился весьма резонансным.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
14/07 14:00Хоккей
Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина«Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.
15/07 19:00Хоккей
Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
Новости
11:34 Плавание Кунья стала чемпионкой мира в плавании на 5 км, Новикова – 20-я
11:29 Футбол Агент: Ситуация Фернандеша разрешится к концу этой недели
11:22 Футбол Де Лигт прибыл на медосмотр в «Ювентус» (видео)
11:18 Футбол СМИ: Бухаров договорился о трансфере в «Сочи»
11:12 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: У «Манчестер Юнайтед» должна быть цель – занять место выше четвертого
11:04 Футбол Левандовски выразил надежду, что «Бавария» пригласит этим летом мировых звезд
10:59 Футбол Никита Задоров: Я – «конь», и всегда им был, а у жены вся семья за «Спартак» болеет
10:51 Футбол Уэйн Руни: Единственная ошибка Клоппа в том, что он работает в «Ливерпуле» и делает это хорошо
10:45 Футбол Обамеянг оценил новый имидж Озила и сравнил его с Рапино
10:44 Футбол «Реал» не хочет продавать Себальоса в «Арсенал» несмотря на его договоренность с «канонирами»
10:31 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Могу повторить, что хочу строить команду вокруг Погба
10:28 Футбол Агент Бэйла хочет, чтобы «Реал» бесплатно отпустил игрока в другой клуб
10:20 Хоккей Никита Задоров: Если бы Панарин выбрал «Колорадо», мы уже в этом году выиграли бы Кубок Стэнли
10:14 Футбол Игроки «Рубина» не поддержали идею с приглашением Глушакова
10:10 Футбол Унаи Эмери: Цель «Арсенала» – подписать трех-четырех игроков
09:58 Футбол Антуан Гризманн: Месси – номер один, как Леброн в баскетболе
09:50 Футбол Тунис и Нигерия определят бронзового призера Кубка Африки
09:40 Футбол Томас Тухель: Еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет уйти
09:32 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Санчес легко может забить 20 голов
09:22 Футбол Неустойка в контракте де Лигта в размере 150 миллионов вступит в силу в 2022 году
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика