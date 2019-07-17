«Реал» не хочет продавать Себальоса в «Арсенал» несмотря на его договоренность с «канонирами»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос согласовал условия личного контракта с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает A Bola.
Согласно источнику, хавбек хочет покинуть «сливочных», поскольку главный тренер команды Зинедин Зидан на него не рассчитывает.
Отмечается, что «бланкос» не хотят продавать игрока и готовы отдать его в аренду.
В минувшем сезоне 22-летний Себальос отыграл за «Реал» 34 матча и забил три гола.
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