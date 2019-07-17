Обамеянг оценил новый имидж Озила и сравнил его с Рапино - Советский спорт
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17 июля 2019 10:45ФутболЛипкин Антон

Обамеянг оценил новый имидж Озила и сравнил его с Рапино

Габонец сравнил партнера с нападающей женской сборной США Меган Рапино.

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о смене имиджа своего партнера по клубу полузащитника Месута Озила, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Give me sport.

30-летний немец появился на сборе команды с белыми волосами. В новом образе Озил напомнил Обамеянгу форварда женской сборной США Меган Рапино.

«Теперь я знаю, как они его выиграли. Лучшая твоя прическа в жизни, брат», – написал Обамеянг.

Напомним, 7 июля женская сборная США стала чемпионом мира, победив на турнире во Франции.

«Арсенал» готовится к сезону в США. В ночь на вторник «канониры» победили «Колорадо Рэпидс» (3:0) в товарищеском матче, а в ночь на четверг сыграют с «Баварией» в Международном кубке чемпионов.

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