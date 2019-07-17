Оле-Гуннар Сульшер: У «Манчестер Юнайтед» должна быть цель – занять место выше четвертого

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о перспективах команды в предстоящем сезоне.
«Мы должны ставить цель – занять место выше четвертого, – приводит BBC слова норвежца. – Я лучше буду оптимистом и ошибусь, чем пессимистом и окажусь правым. Я не привык к тому, что мы занимает пятое или шестое место, но именно там мы сейчас находимся. В этом масштаб вызова, и мне он нравится.
Мы должны работать с игроками, делать правильные приобретения и двигаться к поставленной цели. Наши игроки обладают мастерством, у них есть все возможности. Нам лишь необходима стабильность.
Мы должны продолжать работать каждый день и не забывать о цели. В какой-то момент каждый может отклониться от курса, но ты не можешь позволить, чтобы это зашло слишком далеко, иначе цель не будет достигнута».
Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в премьер-лиге и осенью выступит на групповом этапе Лиги Европы.
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