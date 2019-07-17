Де Лигт прибыл на медосмотр в «Ювентус» (видео)

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт прибыл на медосмотр перед подписанием контракта с «Ювентусом».
Видео появления 19-летнего голландца в медицинском центре появилось в твиттере чемпионов Италии.
Напомним, накануне де Лигт прилетел в Турин на частном самолете для оформления перехода в «Ювентус». После прохождения медосмотра защитник сборной Голландии должен подписать с клубом пятилетний контракт.
Зарплата игрока составит 7,5 миллиона евро в год, а с учетом бонусов может увеличиться до 12 миллионов.
Добавим, что в контракте де Лигта будет прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро, однако этот пункт вступит в силу в июне 2022 года.
«Аякс» заработает на переходе своего капитана 75 миллионов евро.
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