«ПСЖ» отказался от обмена Неймара на Коутиньо, Ракитича и 40 миллионов евро - Советский спорт
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17 июля 2019 11:52ФутболЛипкин Антон

«ПСЖ» отказался от обмена Неймара на Коутиньо, Ракитича и 40 миллионов евро

Французы хотят получить за бразильца только деньги.

«Пари Сен-Жермен» отклонил предложение «Барселоны» об обмене форварда Неймара на полузащитников Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича, а также доплату в размере 40 миллионов евро, сообщает LEquipe.

По информации источника, это предложение не было письменно оформлено, а сделано представителями «Барселоны» в устной форме во время переговоров со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо.

Чемпионы Франции дали понять, что им не нужны игроки «Барселоны», а продажу Неймара они готовы рассматривать только за деньги, которые затем потратят на приобретение необходимых новичков.

При этом «Барселона», заплатив 120 миллионов за форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, не может предложить за Неймара значительную денежную компенсацию.

Напомним, в понедельник Неймар прибыл в расположение «ПСЖ» и приступил к подготовке к новому сезону.

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