Неймар готов рассмотреть варианты с «Баварией», «Реалом» и «Ювентусом» Бразилец хочет во что бы то ни стало уйти из «ПСЖ».

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, на которого претендует «Барселона», может перейти в другой европейский топ-клуб, сообщает El Mundo Deportivo.

27-летний бразилец твердо намерен покинуть «ПСЖ», где в ближайшее время намерены сделать ставку на форварда Килиана Мбаппе.

Главным претендентом на Неймара остается «Барселона», однако сам бразилец понимает, что вернуться в Каталонию будет сложно, так как там не могут предложить французам значительную денежную компенсацию.

В этой связи Неймар готов рассмотреть возможность перехода в другие ведущие европейские клубы. По информации источника, в список игрока входят «Бавария», «Реал» и «Ювентус». Недавно в нем был и «Манчестер Юнайтед», однако в связи с непопаданием команды в Лигу чемпионов вариант с манкунианцами отпал.

Напомним, в 2017 году Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Этот трансфер остается самым дорогим в истории футбола.

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