Неймар готов рассмотреть варианты с «Баварией», «Реалом» и «Ювентусом»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, на которого претендует «Барселона», может перейти в другой европейский топ-клуб, сообщает El Mundo Deportivo.
27-летний бразилец твердо намерен покинуть «ПСЖ», где в ближайшее время намерены сделать ставку на форварда Килиана Мбаппе.
Главным претендентом на Неймара остается «Барселона», однако сам бразилец понимает, что вернуться в Каталонию будет сложно, так как там не могут предложить французам значительную денежную компенсацию.
В этой связи Неймар готов рассмотреть возможность перехода в другие ведущие европейские клубы. По информации источника, в список игрока входят «Бавария», «Реал» и «Ювентус». Недавно в нем был и «Манчестер Юнайтед», однако в связи с непопаданием команды в Лигу чемпионов вариант с манкунианцами отпал.
Напомним, в 2017 году Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Этот трансфер остается самым дорогим в истории футбола.
«ПСЖ» отказался от обмена Неймара на Коутиньо, Ракитича и 40 миллионов евро
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