Валерий Газзаев: ЦСКА не имеет права проигрывать команде, которая еле осталась в премьер-лиге В минувшем сезоне самарский клуб занял 13-е место в таблице РПЛ.

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался после поражения армейцев в матче первого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2).

«Я думаю, что все-таки, наверное, не случайными были три поражения (на турнире в Австрии). И матч первого тура оставил очень неприятное впечатление, прежде всего, с точки зрения качества игры. Надеюсь, что этого не будет в следующих матчах.

Футболисты ЦСКА прекрасно понимают, что сегодня уровень амбиций и претензий ЦСКА совершенно другие. И при всем уважении к «Крыльям Советов», они не имеют права проигрывать команде, которая в прошлом году еле осталась в премьер-лиге», – цитирует специалиста агентство «РИА Новости».

21 июля «Крылья Советов» примут тульский «Арсенал» во втором туре РПЛ, а ЦСКА днем ранее сыграет с «Оренбургом».