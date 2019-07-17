«Челси» представил гостевую белую форму (фото) При создании формы дизайнеры вдохновлялись движением модов, которое было популярно в Лондоне в 1960-х годах.

«Челси» опубликовал в твиттере фотографии гостевой формы, в которой «синие» будут выступать в предстоящем сезоне.

Inspired by Mod culture, which thrived in 1960s south-west London, our 2019/20 Nike away kit is here! 🔥



It's a sharp look. It’s a Chelsea thing.



Get yours: https://t.co/Wls7Ga23Xc pic.twitter.com/GBmhhanXc8 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 17, 2019

Гостевой комплект полностью выполнен в белом цвете с красными и синими полосами. На воротнике расположены две пуговицы, на каждой из которых помещена надпись «Гордость Лондона».

При создании формы дизайнеры вдохновлялись движением модов. Оно было популярно в Лондоне в 1960-х годах, особенно на улице Кингс Роуд, расположенной в нескольких минутах ходьбы от стадиона клуба «Стэмфорд Бридж».

Отметим, что в начале 1960-х годов – во времена расцвета группы «Биттлз» – на улицах часто можно было встретить молодых людей одетых «с иголочки», как правило, в итальянские костюмы, разъезжающих на мотороллерах. Они называли себя «моды».