«Челси» представил гостевую белую форму (фото)

«Челси» опубликовал в твиттере фотографии гостевой формы, в которой «синие» будут выступать в предстоящем сезоне.
Гостевой комплект полностью выполнен в белом цвете с красными и синими полосами. На воротнике расположены две пуговицы, на каждой из которых помещена надпись «Гордость Лондона».
При создании формы дизайнеры вдохновлялись движением модов. Оно было популярно в Лондоне в 1960-х годах, особенно на улице Кингс Роуд, расположенной в нескольких минутах ходьбы от стадиона клуба «Стэмфорд Бридж».
Отметим, что в начале 1960-х годов – во времена расцвета группы «Биттлз» – на улицах часто можно было встретить молодых людей одетых «с иголочки», как правило, в итальянские костюмы, разъезжающих на мотороллерах. Они называли себя «моды».
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