Две Кореи попали в одну группу отбора на чемпионат мира 2022 года

В Куала-Лумпуре состоялась жеребьевка второго раунда азиатского отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. По ее итогам 40 сборных были разбиты на восемь групп по пять команд в каждой.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
2-й раунд
Группа A: Китай, Сирия, Филиппины, Мальдивы, Гуам;
Группа B: Австралия, Иордания, Тайвань, Кувейт, Непал;
Группа C: Иран, Ирак, Бахрейн, Гонконг, Камбоджа;
Группа D: Саудовская Аравия, Узбекистан, Палестина, Йемен, Сингапур;
Группа E: Бангладеш, Оман, Индия, Афганистан, Катар;
Группа F: Япония, Кыргызстан, Таджикистан, Мьянма, Монголия;
Группа G: ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия;
Группа H: Южная Корея, Ливан, КНДР, Туркмения, Шри-Ланка.
Отметим, что в третий раунд отбора выйдут победители восьми групп и четыре из восьми команд, занявших вторые места.