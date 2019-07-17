Две Кореи попали в одну группу отбора на чемпионат мира 2022 года В Куала-Лумпуре прошла жеребьевка второго азиатского отборочного раунда.

В Куала-Лумпуре состоялась жеребьевка второго раунда азиатского отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. По ее итогам 40 сборных были разбиты на восемь групп по пять команд в каждой.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

2-й раунд

Группа A: Китай, Сирия, Филиппины, Мальдивы, Гуам;

Группа B: Австралия, Иордания, Тайвань, Кувейт, Непал;

Группа C: Иран, Ирак, Бахрейн, Гонконг, Камбоджа;

Группа D: Саудовская Аравия, Узбекистан, Палестина, Йемен, Сингапур;

Группа E: Бангладеш, Оман, Индия, Афганистан, Катар;

Группа F: Япония, Кыргызстан, Таджикистан, Мьянма, Монголия;

Группа G: ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия;

Группа H: Южная Корея, Ливан, КНДР, Туркмения, Шри-Ланка.

Отметим, что в третий раунд отбора выйдут победители восьми групп и четыре из восьми команд, занявших вторые места.