Защитник «Аталанты» Манчини прибыл в «Рому» на медицинский осмотр (фото) Об этом сообщает пресс-служба «волков».

Защитник «Аталанты» Джанлука Манчини близок к переходу в «Рому».

Сегодня, 17 июля, итальянский футболист прибыл в расположение клуба для прохождения медицинского обследования перед подписанием контракта.

Ранее сообщалось, что игрок перейдет в команду на правах аренды за 2 млн евро с правом выкупа через год за 19 млн евро. При этом «Аталанта» получит еще 5 млн евро в качестве бонусов.

В минувшем сезоне 23-летний Манчини провел 30 матчей в серии А, забил 5 голов и отдал 2 голевых передачи.