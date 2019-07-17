Защитник «Аталанты» Манчини прибыл в «Рому» на медицинский осмотр (фото) - Советский спорт
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17 июля 2019 13:54ФутболГичунцев Артур

Защитник «Аталанты» Манчини прибыл в «Рому» на медицинский осмотр (фото)

Об этом сообщает пресс-служба «волков».

Защитник «Аталанты» Джанлука Манчини близок к переходу в «Рому».

Сегодня, 17 июля, итальянский футболист прибыл в расположение клуба для прохождения медицинского обследования перед подписанием контракта.

Ранее сообщалось, что игрок перейдет в команду на правах аренды за 2 млн евро с правом выкупа через год за 19 млн евро. При этом «Аталанта» получит еще 5 млн евро в качестве бонусов.

В минувшем сезоне 23-летний Манчини провел 30 матчей в серии А, забил 5 голов и отдал 2 голевых передачи.

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