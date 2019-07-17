Неймар: Месси – лучший игрок мира. Я получал удовольствие от игры с ним Форвард надеется на возвращение в каталонский клуб.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар высказался в адрес своего бывшего партнера по «Барселоне» Лионеля Месси.

«Считаю, что лучшим игроком мира является Месси. У нас была отличная связка. Я получал удовольствие от игры с этим футболистом. Но самое главное – Лео мой друг», – цитирует Неймара Goal.com.

Напомним, бразилец выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что именно Месси оказал давление на руководство «Барселоны» по вопросу возвращения Неймара на «Камп Ноу».