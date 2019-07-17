«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в контрольном матче - Советский спорт
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17 июля 2019 16:20ФутболГичунцев Артур

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в контрольном матче

Встреча прошла в Австрии.

«МЮ» одержал разгромную победу над «Лидс Юнайтед» в рамках контрольного матча.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «красных дьяволов». В составе победителей по голу забили Мейсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд, Фил Джонс и Антони Марсьяль.

20 июля «Юнайтед» сыграет с миланским «Интером» в рамках Международного кубка чемпионов, который пройдет в Сингапуре.

Товарищеский матч

«Манчестер Юнайтед» – «Лидс» – 4:0 (2:0)

Голы: Гринвуд, 7 (1:0); Рэшфорд, 27 (2:0); Джонс, 51 (3:0); Марсьяль, 69 (4:0, пенальти).

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