Футболист клуба немецкого «Дессауэр 97» умер во время тренировки - Советский спорт
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17 июля 2019 19:28Футбол

Футболист клуба немецкого «Дессауэр 97» умер во время тренировки

Футболист «Дессауэр 97», выступающий в шестом немецком дивизионе, Штефан Хаберманн скончался во время тренировки.

Как сообщает пресс-служба клуба, инцидент произошел во вторник. 30-летнему полузащитнику неожиданно стало плохо во время одной из тренировок.

«Очень грустная новость, которую вряд ли можно описать словами. Наши соболезнования семье и близким Штефана в это трудное время. Нам будет его очень не хватать – и как человека, и как футболиста», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

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