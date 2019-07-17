Футболист клуба немецкого «Дессауэр 97» умер во время тренировки

Как сообщает пресс-служба клуба, инцидент произошел во вторник. 30-летнему полузащитнику неожиданно стало плохо во время одной из тренировок.
«Очень грустная новость, которую вряд ли можно описать словами. Наши соболезнования семье и близким Штефана в это трудное время. Нам будет его очень не хватать – и как человека, и как футболиста», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.
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