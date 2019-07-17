Триппьер официально стал игроком «Атлетико» - Советский спорт
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17 июля 2019 20:13Футбол

Триппьер официально стал игроком «Атлетико»

Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер официально перешел в мадридский «Атлетико».

Как сообщает пресс-служба испанской команды, защитник подписал с клубом трехлетний контракт.

По информации портала transfermarkt.com, переход обошелся мадридцам в 22 миллиона евро.

Напомним, Триппьер перешел в «Тоттенхэм» летом 2015 года за 4,9 миллиона евро. С тех пор защитник провел 114 матчей за лондонский клуб и записал на свой счет два забитых мяча и 24 результативные передачи.

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