«Астана» проиграла «ЧФР Клуж» и не смогла выйти во второй раунд квалификации ЛЧ - Советский спорт
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17 июля 2019 22:55Футбол

«Астана» проиграла «ЧФР Клуж» и не смогла выйти во второй раунд квалификации ЛЧ

Футболисты «Астаны» на выезде проиграли румынскому клубу «ЧФР Клуж» в ответном матче первого квалификационный раунда Лиги чемпионов со счетом 1:3.

В составе казахстанского клуба голом отметился Роман Муртазаев (4-я минута). У румынской команды отличился Бийель Омрани (10, 73), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник «Астаны» Евгений Постников (26).

Напомним, что первая встреча команд, которая состоялась в Нур-Султане, завершилась победой «Астаны» со счетом 1:0.

Таким образом, по сумме двух встреч во второй квалификационный раунд турнира вышла румынская команда.

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