«Астана» проиграла «ЧФР Клуж» и не смогла выйти во второй раунд квалификации ЛЧ

В составе казахстанского клуба голом отметился Роман Муртазаев (4-я минута). У румынской команды отличился Бийель Омрани (10, 73), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник «Астаны» Евгений Постников (26).
Напомним, что первая встреча команд, которая состоялась в Нур-Султане, завершилась победой «Астаны» со счетом 1:0.
Таким образом, по сумме двух встреч во второй квалификационный раунд турнира вышла румынская команда.
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