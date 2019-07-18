«Тулуза» близка к подписанию защитника «Крыльев Советов»

Как сообщает Get French Football News, 21-летний игрок самарского клуба должен будет заменить ушедшего в «Селтик» центрального защитника Кристофера Жюльена. Трансфер обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро.
По информации издания, «Тулуза» официально объявит о переходе уругвайца 18 июля.
Напомним, что уругвайский защитник перешел в «Крылья Советов» в августе 2018 года на правах свободного агента. С тех пор Рохель провел за самарскую команду 18 матчей во всех турнирах.
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