«Тулуза» близка к подписанию защитника «Крыльев Советов» - Советский спорт
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18 июля 2019 01:10Футбол

«Тулуза» близка к подписанию защитника «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель может продолжить карьеру в «Тулузе».

Как сообщает Get French Football News, 21-летний игрок самарского клуба должен будет заменить ушедшего в «Селтик» центрального защитника Кристофера Жюльена. Трансфер обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро.

По информации издания, «Тулуза» официально объявит о переходе уругвайца 18 июля.

Напомним, что уругвайский защитник перешел в «Крылья Советов» в августе 2018 года на правах свободного агента. С тех пор Рохель провел за самарскую команду 18 матчей во всех турнирах.

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