Отец Неймара встретится со спортивным директором «Ювентуса» - Советский спорт
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18 июля 2019 01:45Футбол

Отец Неймара встретится со спортивным директором «Ювентуса»

Отец и агент форварда «ПСЖ» Неймара встретится с руководителями «Ювентуса».

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Rai Sport, встреча спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи и Неймара Сантоса-старшего, отца и агента нападающего «ПСЖ», запланирована на ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что 27-летний бразилец заявил о твердом намерении покинуть французский клуб. Это случилось после того, как «ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» об обмене форварда на полузащитников Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича, а также доплату в размере 40 миллионов евро.

Напомним, что «Ювентус» этим летом уже оформил переходы защитника Маттейса де Лигта, а также полузащитников Адриена Рабьо и Аарона Рэмзи.

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