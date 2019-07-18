Дрис Мертенс: Всегда буду любить Сарри, потому что он дал мне все - Советский спорт
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18 июля 2019 06:37ФутболГичунцев Артур

Дрис Мертенс: Всегда буду любить Сарри, потому что он дал мне все

Ранее капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье упрекнул специалиста в предательстве.

Этим летом Маурицио Сарри покинул «Челси» и возглавил «Ювентус». Его переход вызывал бурю недовольства у фанатов «Наполи», а также футболистов этой команды.

Нападающий «голубых» Дрис Мертенс, игравший под руководством Сарри, рассказал о своем отношении к тренеру, отметив, что у него нет никаких проблем со специалистом.

«Он тренировал меня три года, и я очень его уважаю. Он показал мне другую сторону футбола. Сарри позволил мне взглянуть на футбол так, как он, и этот взгляд мне очень понравился.

Это футбол. Я всегда буду любить Сарри, потому что он дал мне все, и у меня нет проблем с ним», – приводит слова бельгийца «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, Сарри тренировал «Наполи» с 2015 по 2018 год. За это время он дважды выигрывал с командой серебро серии А.

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